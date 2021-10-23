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Девятая смерть на границе с Беларусью. Польские обнаружили тело мужчины

Автор: Артур Родивилов

В Польше обнаружили тело неизвестного мужчины без документов. Это девятая смерть на границе с Беларусью с момента миграционного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wyborcza.pl.

Патруль пограничной службы Польши обнаружил возле гмины Кузьниця тело мужчины.

По информации местной полиции, правоохранители проводят идентификацию тела, а также расследование этого случая.

В польской полиции отмечают, что тело нашли в лесном массиве. О возрасте и национальности найденного мужчины никаких данных в полиции нет.

Напомним, 1 октября власти Польши продлили на два месяца чрезвычайное положение на границе с Беларусью.

Отметим, ранее министр обороны Польши заявил об отправке на границу с Беларусью военных вертолетов.

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ПольшаМиграционный кризис