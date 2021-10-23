Девятая смерть на границе с Беларусью. Польские обнаружили тело мужчины

В Польше обнаружили тело неизвестного мужчины без документов. Это девятая смерть на границе с Беларусью с момента миграционного кризиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wyborcza.pl.
Патруль пограничной службы Польши обнаружил возле гмины Кузьниця тело мужчины.
По информации местной полиции, правоохранители проводят идентификацию тела, а также расследование этого случая.
В польской полиции отмечают, что тело нашли в лесном массиве. О возрасте и национальности найденного мужчины никаких данных в полиции нет.
Напомним, 1 октября власти Польши продлили на два месяца чрезвычайное положение на границе с Беларусью.
Отметим, ранее министр обороны Польши заявил об отправке на границу с Беларусью военных вертолетов.