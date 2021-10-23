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Дев'ята смерть на кордоні з Білоруссю. Польські виявили тіло чоловіка

Автор: Артур Родивилов

У Польщі виявили тіло невідомого чоловіка без документів. Це дев'ята смерть на кордоні з Білоруссю з моменту міграційної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wyborcza.pl.

Патруль прикордонної служби Польщі виявив біля гміни Кузьниця тіло чоловіка.

За інформацією місцевої поліції, правоохоронці проводять ідентифікацію тіла, а також розслідування цього випадку.

У польській поліції зазначають, що тіло знайшли в лісовому масиві. Про вік і національність знайденого чоловіка ніяких даних в поліції немає.

Нагадаємо, 1 жовтня влада Польщі продовжила на два місяці надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

Зазначимо, раніше міністр оборони Польщі заявив про відправку на кордон з Білоруссю військових вертольотів.

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ПольшаМіграційна криза