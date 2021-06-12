ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дев'ять обстрілів та загиблий військовий: як минула доба на Донбасі

Новость на русском →
Субота 12 червня 2021 08:09
Дев'ять обстрілів та загиблий військовий: як минула доба на Донбасі Фото: на Донбасі загинув військовий (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 11 червня, на Донбасі зафіксовано 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Унаслідок обстрілів загинув військовий.

Про це це повідомили у прес-службі ООС.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, та в районі Новгородського ворог обстрілював наші позиції з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник чотири рази відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям", - повідомили у прес-центрі ООС.

Крім того, у напрямку Опитного ворог здійснював обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Біля населеного пункту Південне бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки російські найманці обстрілювали українських військових з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Станом на 7 годину ранку, 12 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, за попередню добу, 10 червня, бойовики 12 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів отримав поранення один український військовий.

Раніше збройні формування Російської Федерації звинуватили Збройні Сили України в нападі на спостережний пост.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас обстрел
NEWS
В Україні завершили розслідування про держзраду Аксьонова, Константинова та Поклонської
В Україні завершили розслідування про держзраду Аксьонова, Константинова та Поклонської
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами