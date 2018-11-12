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Столтенберг призвал к сохранению трансатлантического сотрудничества

Новости » Политика    12.11.2018 - 19:44
Столтенберг призвал к сохранению трансатлантического сотрудничества
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Усилия ЕС по укреплению собственной обороны не должны причинять ущерб трансатлантическому сотрудничеству

Усилия Европейского союза (ЕС) по укреплению собственной обороны не должны причинять ущерб трансатлантическому сотрудничеству. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на конференции в Берлине, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Столтенберг признал важность подобных действий "для безопасности Европы" и возможного усиления альянса. При этом генсек НАТО подчеркнул, что приветствует подобные шаги лишь в том случае, если они "крепко связаны с трансатлантическим партнерством", которое является "основой европейского мира и безопасности в течение последних 70 лет".

Столтенберг считает, что страны ЕС могут выполнять операции в рамках программы блока с участием США или без них. При этом он раскритиковал возможное появление структур, дублирующих работу альянса.

"Две мировые войны и холодная война научили нас тому, как важно действовать вместе", - добавил он.

Напомним, кроме того Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует размещать ядерное оружие в Европе. По словам Столтенберга, подписание Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между США и Советским Союзом в 1987 году сократило общее количество ядерного оружия. Кроме того, договор запретил целую категорию оружия, специально предназначенную для Европы. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что Столтенберг призвал РФ вернуться к конструктивному диалогу с США.

НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Европе Столтенберг призвал РФ вернуться к конструктивному диалогу с США
Новости Украины ЕвросоюзНАТОЙенс Столтенберг
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