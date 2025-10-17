ua en ru
За девʼять місяців ДТЕК виробив 1,8 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку

Україна, П'ятниця 17 жовтня 2025 17:29
UA EN RU
За девʼять місяців ДТЕК виробив 1,8 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку Фото: ДТЕК виробив 1,8 млн запчастин для вуглевидобутку за 9 місяців (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

У січні–вересні 2025 року машинобудівні підприємства ДТЕК виготовили понад 1,8 млн запчастин і комплектуючих для шахтарів, щоб забезпечити безперебійну роботу українських шахт і стабільний видобуток вугілля під час опалювального сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"За дев’ять місяців 2025 року машинобудівники виготовили та відремонтували 2,5 тис. одиниць гірничо-шахтного обладнання. Серед них шість нових прохідницьких комбайнів і один шахтний вентилятор", - йдеться в ньому.

Крім того, машинобудівники підтримали потреби шахтарів, виготовивши 1,8 млн запчастин і комплектуючих.

"Машинобудівники "ДТЕК Енерго" залишаються надійною опорою для українських шахт, забезпечуючи їх якісним обладнанням і комплектуючими. Завдяки їхній праці шахтарі підтримують видобуток вугілля, а енергетики - готуються до старту опалювального сезону. Робимо все можливе для зміцнення надійності теплової генерації в умовах війни", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував в українське вуглевидобування 2,9 млрд грн.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року інвестиції ДТЕК Ріната Ахметова в український вуглевидобуток склали 7,5 млрд грн, за останні три роки (2022-2024) - 18 млрд грн.

