Главная » Бизнес » Энергетика

За девять месяцев ДТЭК произвел 1,8 млн запчастей для обеспечения угледобычи

Украина, Пятница 17 октября 2025 17:29
За девять месяцев ДТЭК произвел 1,8 млн запчастей для обеспечения угледобычи Фото: ДТЭК произвел 1,8 млн запчастей для угледобычи за 9 месяцев (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В январе-сентябре 2025 года машиностроительные предприятия ДТЭК изготовили более 1,8 млн запчастей и комплектующих для шахтеров, чтобы обеспечить бесперебойную работу украинских шахт и стабильную добычу угля во время отопительного сезона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"За девять месяцев 2025 года машиностроители изготовили и отремонтировали 2,5 тыс. единиц горно-шахтного оборудования. Среди них шесть новых проходческих комбайнов и один шахтный вентилятор", - говорится в нем.

Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров, изготовив 1,8 млн запчастей и комплектующих.

"Машиностроители "ДТЭК Энерго" остаются надежной опорой для украинских шахт, обеспечивая их качественным оборудованием и комплектующими. Благодаря их труду шахтеры поддерживают добычу угля, а энергетики - готовятся к старту отопительного сезона. Делаем все возможное для укрепления надежности тепловой генерации в условиях войны", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.

Напомним, в первом полугодии 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в украинскую угледобычу 2,9 млрд грн.

Напомним, по итогам 2024 года инвестиции ДТЭК Рината Ахметова в украинскую угледобычу составили 7,5 млрд грн, за последние три года (2022-2024) - 18 млрд грн.

