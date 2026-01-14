Дев’ять днів у комі: в Ужгороді померла 12-річна дівчинка після візиту до стоматолога

Як встановило слідство, 5 січня дівчинку каретою швидкої допомоги доставили до лікарні з однієї з приватних клінік Ужгорода. Вона перебувала у реанімаційному відділенні в стані коми протягом дев’яти днів, після чого померла.

На місце події виїжджали ювенальні прокурори спільно з працівниками поліції. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Ужгородського районного управління поліції за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України - умисне вбивство та неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.