Дев’ять днів у комі: в Ужгороді померла 12-річна дівчинка після візиту до стоматолога

В Ужгороді померла 12-річна дівчинка після лікування у приватній стоматологічній клініці. За попередніми даними, у дитини стався анафілактичний шок після введення наркозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.
Як встановило слідство, 5 січня дівчинку каретою швидкої допомоги доставили до лікарні з однієї з приватних клінік Ужгорода. Вона перебувала у реанімаційному відділенні в стані коми протягом дев’яти днів, після чого померла.
На місце події виїжджали ювенальні прокурори спільно з працівниками поліції. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Ужгородського районного управління поліції за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України - умисне вбивство та неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.
Раніше РБК-Україна розповідало про смерть 7-річного хлопчика під час лікування у приватній стоматологічній клініці Києва. За даними поліції, після введення наркозу в дитини зупинилося серце. Слідство встановило, що лікарка-анестезіолог застосувала препарат, який був пацієнту протипоказаний. Медики понад дві години намагалися реанімувати хлопчика, однак він помер.
Також ми писали про смерть 10-річної дівчинки в одній з лікарень Києва під час підготовки до планової операції. Дитині стало зле під час медичних маніпуляцій, після чого лікарі майже три години проводили реанімацію, але врятувати її не вдалося. Поліція відкрила кримінальне провадження та призначила експертизи, щоб з’ясувати причину смерті і перевірити дії медиків.