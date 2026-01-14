RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Девять дней в коме: в Ужгороде умерла 12-летняя девочка после визита к стоматологу

Фото: В Закарпатской области ребенок умер после визита к стоматологу (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Ужгороде умерла 12-летняя девочка после лечения в частной стоматологической клинике. По предварительным данным, у ребенка произошел анафилактический шок после введения наркоза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую областную прокуратуру.

Как установило следствие, 5 января девочку каретой скорой помощи доставили в больницу из одной из частных клиник Ужгорода. Она находилась в реанимационном отделении в состоянии комы в течение девяти дней, после чего умерла.

На место происшествия выезжали ювенальные прокуроры совместно с работниками полиции. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Досудебное расследование осуществляют следователи Ужгородского районного управления полиции под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство и ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

Ранее РБК-Украина рассказывало о смерти 7-летнего мальчика во время лечения в частной стоматологической клинике Киева. По данным полиции, после введения наркоза у ребенка остановилось сердце. Следствие установило, что врач-анестезиолог применила препарат, который был пациенту противопоказан. Медики более двух часов пытались реанимировать мальчика, однако он умер.

Также мы писали о смерти 10-летней девочки в одной из больниц Киева во время подготовки к плановой операции. Ребенку стало плохо во время медицинских манипуляций, после чего врачи почти три часа проводили реанимацию, но спасти ее не удалось. Полиция открыла уголовное производство и назначила экспертизы, чтобы выяснить причину смерти и проверить действия медиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская областьРебенок