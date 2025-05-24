Дев'ять балістичних ракет на Київ і зграї дронів: Ігнат розкрив деталі нічної атаки

Росія в ніч на 24 травня випустила по Києву дев'ять балістичних ракет. Крім того, столицю атакували зграї ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що основним напрямок удару ворога був Київ і основні цілі були направлені на столицю. Місто атакували з різних напрямків.
"Щодо балістики, основна маса теж летіла на Київ - це дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М" або ж KN-23, і з них дві третини було перехоплено протиповітряною обороною. Це доволі високий показних. Знаємо, що ворог свою балістику модернізує, але сьогодні шість з дев'яти ракет були збиті ППО", - сказав Ігнат.
За його словами, ворожі дрони летіли великим групами з різних напрямків.
"Летять дрони великими зграями з різних напрямків. Обходили вони столицю теж з різних напрямків - і з півночі, і з заходу, зі сходу, з півня. Тому власне було дуже чутно, дуже гучно, саме проти БПлА, як власне і вибухи, які були внаслідок роботи ППО", - зазначив речник Повітряних сил.
В ніч на 24 травня російські окупанти завдали комбінованого удару по столиці України.
Всього Росія випустила по Україні 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 250 дронів. Сили ППО збили шість балістичних ракет та знешкодили 245 ворожих БпЛА (знищено 128 дронів, ще 117 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ).
У шести районах Києва упали уламки ворожих цілей. Найбільше постраждали Солом'янський, Святошинський та Оболонський райони. Станом на ранок відомо про 15 постраждалих.
На Оболоні була пошкоджена багатоповерхівка та торговий центр. Відомо про щонайменше чотири локації з пошкодженнями.
Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.
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