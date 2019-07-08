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Deutsche Bank за 4 года сократит штат на 18 тыс. человек

Новости » Экономика    08.07.2019 - 01:04
Deutsche Bank за 4 года сократит штат на 18 тыс. человек
Иллюстративное фото (Deutsche Bank)

Банк решил провести радикальную реструктуризацию

Один из крупнейших банков Германии, Deutsche Bank, объявил о масштабной реструктуризации, что приведет к сокращению 18 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт банка.

В банке назвали такие шаги важными стратегическими преобразованиями. Также в банке новая руководящая команда. В рамках реструктуризации на первых этапах сократят 18 тыс. сотрудников банка. К концу 2022 года в организации будут работать порядка 74 тыс. человек.

Deutsche Bank планирует выйти из бизнеса по продаже и торговле акциями, долю в котором он купил в прошлом году за 1,96 млрд евро. В инвестиционном подразделении кредитной организации также планируются сокращения.

Однако банк собирается сохранить свой бизнес на рынках акционерного капитала. Также Deutsche Bank планирует создать новое подразделение для ликвидации нежелательных активов на общую сумму 74 млрд евро.

На сегодня Deutsche Bank имеет представительства в более 70 стран. 

Международные информагентства ранее сообщали о том, что на прошлой неделе свою должность покинул глава инвестиционного банка Deutsche Bank Гарт Ричи. Это произошло после того, как Deutsche Bank не смог договориться о слиянии с еще одним крупным немецким банком Commerzbank.

Напомним, немецкому Deutsche Bank грозят штрафы за его роль в схеме по отмыванию денег российских клиентов на сумму в 20 млрд долларов. Также банку грозят судебные иски. Следствие установило, что Deutsche Bank был вовлечен в огромную схему по отмыванию денег под названием "Глобальная прачечная". Российский криминалитет, связанный с Кремлем и ФСБ, использовал схему между 2010 и 2014 годами для трансфера денег в западную финансовую систему. Общая сумма денег в схеме может достигать 80 млрд долларов.

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