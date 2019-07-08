Deutsche Bank за 4 роки скоротить штат на 18 тис. осіб

Ілюстративне фото (Deutsche Bank)

Банк вирішив провести радикальну реструктуризацію

Один з найбільших банків Німеччини, Deutsche Bank, оголосив про масштабну реструктуризацію, що призведе до скорочення 18 тис. робочих місць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт банка.

В банку назвали такі кроки важливими стратегічними перетвореннями. Також у банку нова керівна команда. У рамках реструктуризації на перших етапах скоротять 18 тис. співробітників банку. До кінця 2022 року в організації будуть працювати близько 74 тис. чоловік.

Deutsche Bank планує вийти з бізнесу з продажу і торгівлі акціями, частку в якому він купив в минулому році за 1,96 млрд євро. В інвестиційному підрозділі кредитної організації також плануються скорочення.

Проте банк збирається зберегти свій бізнес на ринках акціонерного капіталу. Також Deutsche Bank планує створити новий підрозділ для ліквідації небажаних активів на загальну суму 74 млрд євро.

На сьогодні Deutsche Bank має представництва в понад 70 країнах.

Міжнародні інформагентства раніше повідомляли про те, що минулого тижня свою посаду покинув глава інвестиційного банку Deutsche Bank Гарт Річі. Це сталося після того, як Deutsche Bank не зміг домовитися про злиття з ще одним крупним німецьким банком Commerzbank.

Нагадаємо, німецької Deutsche Bank загрожують штрафи за його роль у схемі відмивання грошей російських клієнтів на суму в 20 млрд доларів. Також банку загрожують судові позови. Слідство встановило, що Deutsche Bank був залучений у величезну схему відмивання грошей під назвою "Глобальна пральня". Російський криміналітет, пов'язаний з Кремлем і ФСБ, використовував схему між 2010 і 2014 роками для трансферу грошей в західну фінансову систему. Загальна сума грошей в схемі може досягати 80 млрд доларів.