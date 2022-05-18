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Deutsche Bahn помогает экспортировать зерно из Украины

Фото: Deutsche Bahn помогает экспортировать украинское зерно (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

С помощью Deutsche Bahn начались перевозки по железной дороге украинского зерна для экспорта.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на федерального министра транспорта Германии Фолькера Виссинга, передает РБК-Украина.

Компания DB Cargo, которая объединяет всю национальную и международную деятельность Deutsche Bahn в сфере железнодорожных грузовых перевозок, находится в процессе создания "железнодорожного моста", которым можно было бы перевозить большое количество сельскохозяйственной продукции в порты Северного моря и Адриатики.

DB Cargo уже ездит от имени частных экспортеров зерна из Украины. Руководитель железной дороги Рихард Лутц рассказал о двух-трех поездах в день из Украины через Польшу и соответствующие терминалы в Западную Европу.

Отметим, что экспорт зерна через морские порты Украины остановился из-за российской агрессии. Это ставит под угрозу поставки в Северную Африку и Азию из-за чего есть опасения с поставками продовольствия.

Комиссар ЕС по транспорту Адина Валеан пояснила, 20 млн тонн зерна необходимо срочно вывезти из Украины. Комиссия представила план действий по организации экспорта по так называемым "путям солидарности" по суше.

Напомним, глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что Румыния поможет Украине экспортировать зерно через свои порты.

Мы также писали о том, что Канада готова предоставить свои корабли для транспортировки украинского зерна.

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