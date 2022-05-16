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Румыния поможет Украине экспортировать зерно через свои порты, - глава МИД

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Бухарест, Понедельник 16 мая 2022 02:12
Румыния поможет Украине экспортировать зерно через свои порты, - глава МИД Порт Констанца (Фото: trans.info)
Автор: Константин Широкун

Румыния и США помогут Украине вывезти заблокированное в стране зерно через румынские порты Галац и Констанца. Этот вопрос глава МИД Румынии Богдан Ауреску обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Богдана Ауреску.

"Я кратко обсудил с госсекретарем Блинкеном усилия и планы Румынии по поддержке экономики Украины путем облегчения экспорта и логистики зерна через порты Галац и Констанца, а также возможные совместные международные действия в этом отношении, чтобы внести вклад в глобальную продовольственную безопасность", - отметил Ауреску.

Ранее мы сообщали, что Румыния поддержит быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Поскольку для нее очень важно присоединение этих двух стран к Альянсу.

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