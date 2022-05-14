Канада готова предоставить свои корабли для транспортировки украинского зерна, - глава МИД

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает РБК-Украина со ссылкой на СTV.

"Канада готова направить свои корабли в порты Европы, чтобы украинское зерно могло быть доставлено тем, кто в нем нуждается", - подчеркнула глава канадского МИД.

Она также добавила, что цивилизованному миру нужно сделать все для того, чтобы Украина возобновила экспорт зерна. В ином случае в мире может начаться массовый голод.

Стоит заметить, что все морские порты Украины заблокированы войсками РФ. По этой причине невозможно осуществить экспорт украинского зерна по морю.