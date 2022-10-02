Deutsche Bahn допоможе УЗ у відновленні та перевірці шляхів

Про це заявив заступник директора департаменту інвестиційної діяльності "Укрзалізниці" Володимир Шемаєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС .

Після війни Deutsche Bahn зможе залучити додаткові технічні засоби для сканування стану колійного господарства України, що дозволить ще точніше визначити ступінь зношування та пошкоджень.

Також німецькі фахівці допоможуть УЗ у формуванні нових проектів відповідно до норм ЄС, щоб надалі український оператор залізниць міг залучити для них фінансування з фондів Євросоюзу та інших міжнародних цільових фондів.