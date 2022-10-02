Deutsche Bahn поможет УЗ в восстановлении и проверке путей

Об этом заявил заместитель директора департамента инвестиционной деятельности "Укрзализныци" Владимир Шемаев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС .

После войны Deutsche Bahn сможет привлечь дополнительные технические средства для сканирования состояния путевого хозяйства Украины, что позволит еще точнее определить степень износа и повреждений.

Также немецкие специалисты помогут УЗ в формировании новых проектов в соответствии с нормами ЕС, чтобы в дальнейшем украинский оператор железных дорог мог привлечь для них финансирование из фондов Евросоюза и других международных целевых фондов.