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Интервью

Детям нового главы Донецкой ВГА подарили квартиру в Киеве за 4 млн гривен, - расследование

НовостиПолитика    25.06.2018 - 15:27
Фото: Александр Куць (dn.gov.ua)
Фото: Александр Куць (dn.gov.ua)

Журналисты собрали информацию об имуществе Куця и его семьи

Детям нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця подарили квартиру в Киеве за 4 млн гривен. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Сообщается, что в сентябре прошлого года отец, брат и Екатерина Куц, которая, вероятно, приходится ему женой, основали в селе под Киевом обслуживающий кооператив "Садовое общество "Садиба", а владельцами здания, в котором кооператив зарегистрировали, являются дети Куця  Анастасия и Александр. Кроме того, они получили в подарок квартиру площадью 98 кв. м в жилом комплексе бизнес-класса "Французский квартал" стоимостью около 4,3 млн гривен.

Согласно информации открытого реестра МВД, Куць владеет Volkswagen Touareg 2007 года выпуска, а его супруга Volkswagen Multivan 2010 года. Стоимость авто составляет 35-40 тыс. долларов.

Отметим, до назначения главой Донецкой областной военно-гражданской администрации Куць возглавлял главное управление СБУ в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что главой Донецкой ВГА утвердили генерала СБУ Александра Куця.

 

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Теги публикации: Донецк, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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