Дітям нового голови Донецької ВЦА подарували квартиру в Києві за 4 млн гривень, - розслідування

Журналісти зібрали інформацію про майно Куця та його сім'ї

Дітям нового голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександра Куця подарували квартиру в Києві за 4 млн гривень. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Повідомляється, що у вересні минулого року батько, брат і Катерина Куц, яка, ймовірно, доводиться йому дружиною, заснували в селі під Києвом обслуговуючий кооператив "Садове товариство "Садиба", а власниками будівлі, в якій кооператив зареєстрували, є діти Куця Анастасія та Олександр. Крім того, вони отримали в подарунок квартиру площею 98 кв. м в житловому комплексі бізнес-класу "Французький квартал" вартістю близько 4,3 млн гривень.

Згідно з інформацією відкритого реєстру МВС, Куць володіє Volkswagen Touareg 2007 року випуску, а його дружина Volkswagen Multivan 2010 року. Вартість авто становить 35-40 тис. доларів.

Відзначимо, до призначення головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Куць очолював головне управління СБУ в регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головою Донецької ВЦА затвердили генерала СБУ Олександра Куця.