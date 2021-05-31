Россия впервые за семь лет оккупации Донбасса проводит там аналог ВНО
Впервые за семь лет оккупации украинского Донбасса на этих территориях проводится российские Единый государственный экзамен. Это аналог украинского Внешнего независимого оценивания (ВНО), результаты которого нужны для поступления в вуз.
Об этом пишут сепаратистские СМИ.
Сообщается, что сегодня открылись четыре пункта сдачи ЕГЭ - два в оккупированном Донецке и по одному в Горловке и Макеевке. Ожидается, что экзамен сдадут почти 500 выпускников.
Отметим, ЕГЭ - это основная форма вступительных испытаний в российские вузы.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина запускает подготовительные курсы для абитуриентов из оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса. Эти курсы будут проводиться на базе 23 высших учебных заведений, слушателей обеспечат жильем, им также будут платить стипендию.
До этого министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью РБК-Украина рассказал, как детям из Крыма и ОРДЛО поступить в украинские вузы. Это можно сделать через сеть образовательных центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".