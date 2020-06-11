Детские лагеря в этом году могут не открыться: Кабмин ждет данных от Минздрава

Летние детские лагеря в этом году могут не открыть из-за пандемии коронавируса в Украине. Сейчас правительство ждет данные от Министерства здравоохранения, чтобы принять окончательное решение.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Денис Шмигаль, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава Кабмина заявил, что лично выступает против открытия летних лагерей в этом году, ведь дети могут подхватить коронавирус и принести его в семью.

"Президент поднимал этот вопрос на ежедневном совещании о борьбе с COVID. Это сложная дискуссия. Оздоровление в детских лагерях - это более миллиона детей, которые могут переносить болезнь в свои семьи. Вместо оздоровления они будут болеть. Моя личная позиция как отца, как гражданина, я имею большие сомнения в целесообразности открытия детских лагерей в этом году", - пояснил он.

Премьер добавил, что окончательное решение относительно открытия летних лагерей правительство примет после получения данных от Минздрава.

"Мы договорились с Минздравом, что они покажут свои расчеты и если смогут убедить Кабмин, возможно, мы пойдем на эти вещи. Но я очень настороженно отношусь к открытию лагерей в ближайшие месяцы", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, главный государственный санврач Виктор Ляшко заявлял, что в этом году нельзя открывать детские оздоровительные лагеря, ведь есть риск распространения коронавируса.

Кроме того, президент Владимир Зеленский предложил провести аудит летних детских лагерей перед их открытием в этом году.