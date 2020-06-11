Дитячі табори цьогоріч можуть не відкритися: Кабмін чекає даних від МОЗ

Літні дитячі табори цьогоріч можуть не відкрити через пандемію коронавірусу в Україні. Зараз уряд чекає дані від Міністерства охорони здоров'я, щоб ухвалити остаточне рішення.

Про це на прес-конференції у Києві заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Очільник Кабміну заявив, що особисто виступає проти відкриття літніх таборів цьогоріч, адже діти можуть підхопити коронавірус та принести його в родину.

"Президент підіймав це питання на щоденній нараді про боротьбі з COVID. Ця дискусія складна. Оздоровлення в дитячих таборах - це понад мільйон дітей, які можуть переносити хворобу у свої сім'ї. Замість оздоровлення вони будуть хворіти. Моя особиста позиція - як батька, як громадянина, я маю великі сумніви в доцільності відкриття дитячих таборів в цьому році", - пояснив він.

Прем'єр додав, що остаточне рішення щодо відкриття літніх таборів уряд ухвалить після отримання даних від МОЗу.

"Ми домовились з МОЗ, що вони покажуть свої розрахунки і якщо зможуть переконати Кабмін, можливо, ми підемо на ці речі. Але я дуже насторожено ставлюся до відкриття таборів в найближчі місяці", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, головний державний санлікар Віктор Ляшко заявляв, що цьогоріч не можна відкривати дитячі оздоровчі табори, адже є ризик поширення коронавірусу.

Крім того, президент Володимир Зеленський запропонував провести аудит літніх дитячих таборів перед їх відкриттям цьогоріч.