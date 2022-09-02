ua ru
Пт, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Детонувало кілька годин. ЗСУ атакували дві ворожі локації у Мелітополі

Новость на русском →
Мелітополь, П'ятниця 02 вересня 2022 06:57
Детонувало кілька годин. ЗСУ атакували дві ворожі локації у Мелітополі Фото: ЗСУ завдали удару по двох ворожих локаціях у Мелітополі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові в ніч на 2 вересня завдали потужного удару по двох ворожих локаціях у Мелітополі. Після вибуху детонувало ще кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Ще одна пекельна ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірна робота наших ЗСУ! За попередніми даними, попадання одразу по двом ворожим локаціям", - зазначив мер.

Федоров розповів, що перша ціль - склад боєприпасів окупантів у районі аеродрому. Його ворог вже вкотре безуспішно намагаються відновити.

"Попали настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху. Щодо другої уточнюємо інформацію", - додав міський голова.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на півдні. Військові знищили багато живої сили та техніки ворога.

Окрім цього, було "демілітаризовано" 5 складів і пункт управління окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Війна Росії проти України
NEWS
МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС
МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС
DAILY
Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх