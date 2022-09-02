Детонувало кілька годин. ЗСУ атакували дві ворожі локації у Мелітополі

Українські військові в ніч на 2 вересня завдали потужного удару по двох ворожих локаціях у Мелітополі. Після вибуху детонувало ще кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Ще одна пекельна ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірна робота наших ЗСУ! За попередніми даними, попадання одразу по двом ворожим локаціям", - зазначив мер.

Федоров розповів, що перша ціль - склад боєприпасів окупантів у районі аеродрому. Його ворог вже вкотре безуспішно намагаються відновити.

"Попали настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху. Щодо другої уточнюємо інформацію", - додав міський голова.