Детонировали боеприпасы. Появились новые подробности ракетного удара по Прилукам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОВА .

Пострадавших среди гражданского населения нет. Людей эвакуировали из приближенных к местам "прилетов" четырех сел из-за опасности распространения пожара. Сейчас огонь локализован.Эвакуированные вернутся домой завтра.Тем временем правоохранители будут следить за порядком, чтобы не было мародерства.

"Бригады электриков работают над восстановлением линий электропередач (линии 10 и 0,4 кВт), подключение абонентов начнется завтра утром после возвращения жильцов. Все службы, ВСУ и местное самоуправление сработали слаженно", - говорится в сообщении Черниговской ОВА.