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Детонували боєприпаси. З'явилися нові подробиці ракетного удару по Прилуках

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 21:38
Детонували боєприпаси. З'явилися нові подробиці ракетного удару по Прилуках Фото: В'ячеслав Чаус (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Удар російських ракет прийшовся по об’єкту, що розташований поблизу Прилук. Здетонували боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА.

Постраждалих серед цивільного населення немає. Людей евакуювали з наближених до місць "прильотів" чотирьох сіл через небезпеку поширення пожежі. Наразі вогонь локалізовано.Евакуйовані повернуться додому завтра.Тим часом правоохоронці стежитимуть за порядком, аби не було мародерства.

"Бригади електриків працюють над відновленням ліній електропередач (лінії 10 та 0,4 кВт), підключення абонентів розпочнеться завтра вранці після повернення мешканців. Усі служби, ЗСУ та місцеве самоврядування спрацювали злагоджено", - йдеться в повідомленні Чернігівської ОВА.

Нагадаємо, після ракетного удару у кількох населених пунктах Прилуцького району Чернігівської області оголосили евакуацію.

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