Дети в Ивано-Франковске пойдут в школы с 14 сентября, несмотря на решение Киева, - мэр

Власти Ивано-Франковска приняли решение вернуть детей в школы и сады, несмотря на решение центральной власти. Город находится в "красной зоне" карантина.
Об этом заявил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении.
По его словам, дети пойдут в сады и школы с 14 сентября, поскольку имеют право на полноценное обучение.
"Надеемся, что в четверг пересмотрят красную зону, и с понедельника она будет отменена. Еще раз скажу, что есть действующее решение сессии горсовета, оно не обжаловано. Поэтому с понедельника детсады и школы Ивано-Франковска откроются в любом случае", - заявил мэр.
Отметим, если регион находится в "красной зоне", то дети переходят на дистанционное обучение.
Каждый четверг в Украине обновляют карантинные зоны, которые вступают в силу со следующего понедельника. Отметим, что Ивано-Франковск входит в "красную зону".
Напомним, в Ивано-Франковске продлили школьные каникулы из-за карантина до 11 сентября.
Ранее сообщалось, что городской совет Ивано-Франковска обжалует красную зону карантина в суде.
Кроме того, на заседании внеочередной сессии Ивано-Франковского горсовета депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому.