ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нарушает права: горсовет Ивано-Франковска обратился к Зеленскому из-за карантина

Ивано-Франковск, Понедельник 31 августа 2020 11:28
Нарушает права: горсовет Ивано-Франковска обратился к Зеленскому из-за карантина
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На заседании внеочередной сессии Ивано-Франковского горсовета депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому и министру здравоохранения Максиму Степанову. Они просят отменить решение о внесении Ивано-Франковска в "красную зону".

Об этом сообщает местное издание galka.if.ua.

В обращении говорится, что решение правительства создало напряжение среди жителей, оно нарушает конституционные права местных жителей.

"Изучая данные относительно распространения коронавируса и зонирования, хотим заметить, что показатель заполненности койко-мест в больницах не может быть объективным. Ведь больницы Ивано-Франковска принимают людей и из района, и даже из других областей. Мы, депутаты, просим в кратчайший срок отменить решение ТЭБ и ЧС о внесении Ивано-Франковска в "красную зону", - говорится в заявлении.

Депутаты считают, что "это решение нарушает конституционные права франковцев". Также они просят пересмотреть методику установления карантина.

"Это несправедливо, по такому разделению Коломыя, Калуш, Ивано-Франковск всегда будут в "красной зоне", поскольку у нас всегда будет лечиться большое количество людей. Определенные показатели не соответствуют здравому смыслу", - сказал он.

Напомним, под Ивано-Франковской ОГА устроили протест из-за красной зоны карантина.

Ранее сообщалось, что городской совет Ивано-Франковска обжалует красную зону карантина в суде.

Также мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протесты из-за усиления карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Владимир Зеленскийкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь