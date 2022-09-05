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Из-за детей. Ирландия оштрафовала Instagram на рекордные 400 млн долларов

Фото: Instagram оштрафовали на рекордные 400 млн долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Регулятор конфиденциальности данных Ирландии наложил рекордный штраф в размере 405 миллионов евро на социальную сеть Instagram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Штраф вызван упрошенным доступом к персональным данным. Пользователям в возрасте от 13 до 17 лет было разрешено управлять бизнес-аккаунтами и публиковать свои персональные данные, а именно номер телефона и адрес электронной почты, без верификации личности и согласия родителей.

Instagram обновил свои настройки более года назад и с тех пор выпустил новые функции для обеспечения безопасности подростков и конфиденциальности их информации. Компания намерена оспорить штраф в суде.

В прошлом году WhatsApp был оштрафован на рекордные 225 миллионов евро за несоблюдение правил ЕС в отношении данных в 2018 году.

Ранее мы писали, что компания Meta предварительно достигла мирового соглашения по иску о незаконной передаче данных пользователей Facebook исследовательской фирме Cambridge Analytica.

Также стало известно, что браузер, встроенный в мобильные приложения Facebook и Instagram, способен отслеживать активность пользователя на страницах благодаря встроенному коду JavaScript.

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