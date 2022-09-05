Из-за детей. Ирландия оштрафовала Instagram на рекордные 400 млн долларов

Штраф вызван упрошенным доступом к персональным данным. Пользователям в возрасте от 13 до 17 лет было разрешено управлять бизнес-аккаунтами и публиковать свои персональные данные, а именно номер телефона и адрес электронной почты, без верификации личности и согласия родителей.

Instagram обновил свои настройки более года назад и с тех пор выпустил новые функции для обеспечения безопасности подростков и конфиденциальности их информации. Компания намерена оспорить штраф в суде.

В прошлом году WhatsApp был оштрафован на рекордные 225 миллионов евро за несоблюдение правил ЕС в отношении данных в 2018 году.