Из-за детей. Ирландия оштрафовала Instagram на рекордные 400 млн долларов

Регулятор конфиденциальности данных Ирландии наложил рекордный штраф в размере 405 миллионов евро на социальную сеть Instagram.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Штраф вызван упрошенным доступом к персональным данным. Пользователям в возрасте от 13 до 17 лет было разрешено управлять бизнес-аккаунтами и публиковать свои персональные данные, а именно номер телефона и адрес электронной почты, без верификации личности и согласия родителей.
Instagram обновил свои настройки более года назад и с тех пор выпустил новые функции для обеспечения безопасности подростков и конфиденциальности их информации. Компания намерена оспорить штраф в суде.
В прошлом году WhatsApp был оштрафован на рекордные 225 миллионов евро за несоблюдение правил ЕС в отношении данных в 2018 году.
Ранее мы писали, что компания Meta предварительно достигла мирового соглашения по иску о незаконной передаче данных пользователей Facebook исследовательской фирме Cambridge Analytica.
Также стало известно, что браузер, встроенный в мобильные приложения Facebook и Instagram, способен отслеживать активность пользователя на страницах благодаря встроенному коду JavaScript.
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