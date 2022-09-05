Через дітей. Ірландія оштрафувала Instagram на рекордні 400 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Штраф викликаний проханим доступом до персональних даних. Користувачам у віці від 13 до 17 років було дозволено управляти бізнес-акаунтами і публікувати свої персональні дані, а саме номер телефону та адресу електронної пошти, без верифікації особистості і згоди батьків.

Instagram оновив свої налаштування понад рік тому, і з того часу випустив нові функції для забезпечення безпеки підлітків та конфіденційності своєї інформації. Компанія має намір оскаржити штраф у суді.

Минулого року WhatsApp був оштрафований на рекордні 225 мільйонів євро за недотримання правил ЄС щодо даних в 2018 році.