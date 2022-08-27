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Facebook заключил мировое соглашение по иску о сливе данных

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Вашингтон, Суббота 27 августа 2022 21:31
Facebook заключил мировое соглашение по иску о сливе данных Фото: Facebook заключил мировое соглашение по делу о сливе данных (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Meta предварительно достигла мирового соглашения по иску о незаконной передаче данных пользователей Facebook исследовательской фирме Cambridge Analytica. Подробности соглашения пока не раскрываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, стороны достигли соглашения и попросили суд дать 60 дней на то, чтобы доработать документ и представить его суду.

Пользователи Facebook подали иск к компании в 2018 году. Выяснилось, что британская Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом экс-президента США Дональда Трампа, получила доступ к данным 87 млн пользователей платформы.

В 2019 году власти США назначили Facebook рекордный штраф в размере 5 млрд долларов. В октябре прошлого года прокуратура округа Колумбия привлекла Марка Цукерберга в качестве ответчика по делу об этой утечке данных.

Ранее мы писали, что браузер, встроенный в мобильные приложения Facebook и Instagram, способен отслеживать активность пользователя на страницах благодаря встроенному коду JavaScript.

Также сообщалось, что Facebook впервые в истории фиксирует падение своих доходов. Аналитики связывают это с глобальным замедлением экономики и отдельной опцией от Apple.

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