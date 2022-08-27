Facebook заключил мировое соглашение по иску о сливе данных
Компания Meta предварительно достигла мирового соглашения по иску о незаконной передаче данных пользователей Facebook исследовательской фирме Cambridge Analytica. Подробности соглашения пока не раскрываются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации агентства, стороны достигли соглашения и попросили суд дать 60 дней на то, чтобы доработать документ и представить его суду.
Пользователи Facebook подали иск к компании в 2018 году. Выяснилось, что британская Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом экс-президента США Дональда Трампа, получила доступ к данным 87 млн пользователей платформы.
В 2019 году власти США назначили Facebook рекордный штраф в размере 5 млрд долларов. В октябре прошлого года прокуратура округа Колумбия привлекла Марка Цукерберга в качестве ответчика по делу об этой утечке данных.
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