Facebook заключил мировое соглашение по иску о сливе данных

Компания Meta предварительно достигла мирового соглашения по иску о незаконной передаче данных пользователей Facebook исследовательской фирме Cambridge Analytica. Подробности соглашения пока не раскрываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По информации агентства, стороны достигли соглашения и попросили суд дать 60 дней на то, чтобы доработать документ и представить его суду.

Пользователи Facebook подали иск к компании в 2018 году. Выяснилось, что британская Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом экс-президента США Дональда Трампа, получила доступ к данным 87 млн пользователей платформы.

В 2019 году власти США назначили Facebook рекордный штраф в размере 5 млрд долларов. В октябре прошлого года прокуратура округа Колумбия привлекла Марка Цукерберга в качестве ответчика по делу об этой утечке данных.