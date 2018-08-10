Детективы НАБУ могут обжаловать решение САП о закрытии "дела рюкзаков"

Решение может оспорить или детектив, или руководитель органа досудебного расследования

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) до сих пор имеют возможность обжаловать решение Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) о закрытии "дела рюкзаков". Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

Однако, по его словам, жалоба долго не рассматривается.

"По закону возможно обжалование этого процессуального решения (САП о закрытии дела, - ред.) детективами. Это могут сделать или детектив, или руководитель органа досудебного расследования. Почему эта жалоба рассматривается так долго, это вопрос не ко мне", - сообщил Сытник.

Он пояснил, что материалы по третьему фигуранту дела могут быть направлены в суд в ближайшее время. Поэтому жалобу о закрытии дела в отношении других подозреваемых могут не рассмотреть.

"У нас есть информация еще по третьему фигуранту - и будут пытаться направить это дело в суд. А потом уже видимо будет такой сценарий: что жалоба не рассматривается, ведь нет материалов - материалы уже в суде. Второе это важность обжалования этого процессуального решения заявителем по делу. Других вариантов обжалования в законе нет", - рассказал Сытник.

Напомним, по словам Сытника, приближение к предвыборному периоду может способствовать скорому запуску работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).