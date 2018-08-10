Детективи НАБУ можуть оскаржити рішення САП щодо закриття "справи рюкзаків"

Рішення може оскаржити або детектив, або керівник органу досудового розслідування

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) досі мають можливість оскаржити рішення Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) про закриття "справи рюкзаків". Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

Однак, за його словами, скарга довго не розглядається.

"По закону можливо оскарження цього процесуального рішення (САП про закриття справи, - ред.) детективами. Це можуть зробити або детектив, або керівник органу досудового розслідування. Чому ця скарга розглядається так довго, це питання не до мене", - повідомив Ситник.

Він пояснив, що матеріали по третьому фігуранту справи можуть бути направлені до суду найближчим часом. Тому скаргу щодо закриття справи стосовно інших підозрюваних можуть не розглянути.

"У нас є інформація ще по третьому фігуранту - і будуть намагатися направити цю справу в суд. А потім вже мабуть буде такий сценарій: що скарга не розглядається, адже немає матеріалів - матеріали вже в суді. Друге це важливість оскарження цього процесуального рішення заявником у справі. Інших варіантів оскарження в законі немає", - розповів Ситник.

Нагадаємо, за словами Ситника, наближення до передвиборчого періоду може сприяти скорішому запуску роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС).