Из детдома в Сумах эвакуировали за границу 71 малыша

Он также подчеркнул, что это дети, у которых по разным причинам нет родителей. Кроме того, большинство из них нуждается постоянной помощи врачей.

"Я благодарен от всего сердца за заботливый прием наших малышей. Спасибо всем за то, что это стало возможным! Безопасный вывоз, лечение и убежище подальше от войны", - отметил Живицкий.

Глава Сумской ОГА также добавил, что после войны дети вернуться в родную Сумскую область.