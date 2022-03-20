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Из детдома в Сумах эвакуировали за границу 71 малыша

Фото: Эвакуация (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Роман Мирончук

Почти две недели малышей специализированного дома ребенка Сум прятали в бомбоубежищах после того как их вывезли из зон боевых действий. Теперь их эвакуировали в другую страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

Он также подчеркнул, что это дети, у которых по разным причинам нет родителей. Кроме того, большинство из них нуждается постоянной помощи врачей.

"Я благодарен от всего сердца за заботливый прием наших малышей. Спасибо всем за то, что это стало возможным! Безопасный вывоз, лечение и убежище подальше от войны", - отметил Живицкий.

Глава Сумской ОГА также добавил, что после войны дети вернуться в родную Сумскую область.

Напомним, 19 марта в Киевской области продолжилась эвакуация людей из опасных зон региона. Так из Броваров и Бучи вывезли более 3 тысяч человек.

Мы также писали о том, что 19 марта из Луганской области эвакуировали около 700 человек, среди которых есть раненые и лица, которые не могут передвигаться самостоятельно.

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