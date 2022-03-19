Эвакуация в Киевской области: из опасных точек региона удалось вывезти более 3000 человек

В Киевской области 19 марта продолжилась эвакуация из опасных точек региона. Из Броваров и Бучи сегодня удалось вывезти более 3 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего главу Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебу.

По его словам, сегодня, 19 марта, удалось продолжить эвакуацию из наиболее опасных точек области по двум направлениям - Броварскому и Бучанскому. Из Броваров вернулись 45 автобусов, которым удалось вывезти около 2,5 тысячи человек.

Из Бучи в Белогородку вернулись 7 автобусов. Они доставили около 320 человек, в том числе 8 лежащих пожилых людей и бабушку 106 лет. Жители также выезжали из региона на личных автомобилях. Их число не приводится. Кроме того, в Бучу удалось доставить гуманитарную помощь - медикаменты, воду, одежду.

Также Алексей Кулеба отметил, что сегодня удалась эвакуация от Романковского моста. Оттуда забрали около 300 человек, из них 5 пожилых и 5 тяжело раненых.

"Не сработал гуманитарный коридор в Бородянку. Там идут активные боевые действия. Эвакуационная колонна не смогла дойти до людей", - добавил Кулеба.

Бывший глава Киевской ОГА уточнил, что сегодня удалось эвакуировать более 3 тысяч человек. Всего из опасных точек удалось вывезти свыше 50 тысяч местных жителей.