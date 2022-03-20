З дитбудинку в Сумах евакуювали за кордон 71 малюка

Він також підкреслив, що це діти, у яких з різних причин немає батьків. Крім того, більшість з них потребує постійної допомоги лікарів.

"Я вдячний від щирого серця за турботливий прийом наших малюків. Спасибі всім за те, що це стало можливим! Безпечне вивезення, лікування та притулок подалі від війни", - зазначив Живицький.

Голова Сумської ОДА також додав, що після війни діти повернуться в рідну Сумську область.