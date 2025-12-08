Деталі розмови в Москві та драфти пропозицій: Умєров розповів, що везе Зеленському зі США

"Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України", - зазначив він.

Умєров наголосив, що Україна з усіма партнерами має зробити все для достойного закінчення повномасштабної війни.

"Сьогодні дамо повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи", - підкреслив секретар РНБО.