Деталі розмови в Москві та драфти пропозицій: Умєров розповів, що везе Зеленському зі США

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів, що надасть 8 грудня президенту України Володимиру Зеленському деталі переговорів США з РФ, а також драфти пропозицій щодо мирного плану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рустема Умєрова в Telegram.
"Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України", - зазначив він.
Умєров наголосив, що Україна з усіма партнерами має зробити все для достойного закінчення повномасштабної війни.
"Сьогодні дамо повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи", - підкреслив секретар РНБО.
Нагадаємо, США досі не оприлюднили офіційний зміст мирного плану щодо завершення війни Росії проти України. Водночас західні медіа повідомляють, що його початкова версія налічувала 28 пунктів.
За неофіційною інформацією, у проєкті містилися жорсткі вимоги до України. Зокрема, йшлося про те, що Київ мав би "пожертвувати" Донецькою та Луганською областями, фактично передавши їх РФ без бойових дій.
Крім того, план начебто передбачав заборону на вступ України до НАТО - країна мала законодавчо зафіксувати нейтральний статус.
Зазначимо, за даними Axios, Зеленський під час суботніх переговорів з радниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером обговорював два ключові питання - території та гарантії безпеки. Джерела кажуть, що перша тема складна, але щодо другої є прогрес.
Сьогодні, 8 грудня, лідери Німеччини, Франції та Британії під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Лондоні наголосили на необхідності "справедливого і тривалого" миру.
Згідно з даними Bloomberg, європейські лідери намагаються переконати Зеленського не йти на можливу угоду про виведення ЗСУ з Донбасу без надійних гарантій безпеки з боку США.