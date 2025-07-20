Тайфун "Віфа" обрушився на Гонконг: скасовано сотні рейсів, десятки постраждалих

У неділю на Гонконг обрушився потужний тайфун "Віфа", швидкість вітру якого перевищувала 167 км/год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Стихія паралізувала роботу міста: були скасовані понад 400 авіарейсів, частково зупинено громадський транспорт, повалено сотні дерев та пошкоджено інфраструктуру.

За даними місцевої метеослужби, рівень штормового попередження у фінансовому центрі Азії сягнув 10-бального максимуму та протримався майже сім годин, перш ніж був знижений до рівня 8.

Протягом трьох годин у місті випало понад 110 мм опадів, особливо у північній частині, що межує з материковим Китаєм.

Місцева влада повідомила, що щонайменше 26 осіб звернулися за медичною допомогою, понад 250 людей шукали прихисток у державних пунктах.

У місті було зафіксовано щонайменше 471 повалене дерево. Один із найнебезпечніших інцидентів стався у районі Норт-Пойнт, де будівельні риштування зірвало з житлового будинку та розкидало дорогою.

Масові скасування авіарейсів і зупинка транспорту

Аеропорт Гонконгу повідомив про скасування 400 авіарейсів, що торкнулося понад 80 тисяч пасажирів.

Авіакомпанія Cathay Pacific скасувала всі вильоти з 5:00 до 18:00, а також дозволила безкоштовне перебронювання квитків.

Громадський транспорт у місті частково не працював: були зупинені поромні рейси через сильні хвилі, а деякі автобусні маршрути призупинені через повалені дерева та затоплення доріг.

Ситуація в регіоні

Тайфун "Віфа" продовжив рух у напрямку південної китайської провінції Гуандун і, за прогнозами, мав досягти узбережжя між містами Чжухай і Чжаньцзян увечері.

У Макао також було оголошено восьмий рівень штормової небезпеки, мешканців попередили про можливі підтоплення та закликали залишатися вдома.