Сильні зливи у Південній Кореї: щонайменше 10 загиблих і 9 зниклих безвісти

За даними Міністерства внутрішніх справ та Національного пожежного агентства, станом на ранок неділі, 20 липня, шість загиблих і семеро зниклих безвісти зафіксували саме в повіті Санчхон.

Ще три смертельні випадки сталися в містах Осан (провінція Кьонгі), Сосан і Данджин (обидва - провінція Південний Чхунчхон). У місті Кванджу зниклими вважаються двоє людей.

Torrential rains batter South Korea for 5th day, raising death toll to 14 with 12 missing. Sancheong County has been hit hardest with ~800mm of rain since Wednesday. Landslides & flooding have displaced thousands. More updates to follow. pic.twitter.com/VFSwooSJo1

Рятувальні операції в Санчхоні тривають. За даними пожежної служби, вдалося евакуювати щонайменше 58 осіб, проте число жертв може зрости.

Зливи, які почалися в середу, 17 липня, вже спричинили масштабні підтоплення, зсуви та руйнування. У Санчхоні за цей період випало понад 793 мм опадів. Для порівняння, у повіті Хапчхон зафіксували 699 мм, а в Хадоні - 621,5 мм.

Death toll grows from torrential rains in #SouthKorea with thousands unable to return home



Four people have died and two are missing after four days of heavy rain as authorities warn of landslides and flooding



Torrential rains that lashed South Korea for a fourth day on pic.twitter.com/qdlcDjuhLX