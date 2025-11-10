ua en ru
Десяток тисяч військових і розвідка: Мексика запустила план безпеки після вбивства мера

Понеділок 10 листопада 2025 04:27
UA EN RU
Десяток тисяч військових і розвідка: Мексика запустила план безпеки після вбивства мера Фото: президент Мексики Клаудія Шейнбаум (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Уряд Мексики запустив план безпеки для штату Мічоакан. Це сталося після вбивства, який закликав президента вжити активніших заходів для боротьби з наркокартелями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання пише, що вбивство 40-річного мера Уруапана Карлоса Манзо, що сталося 2 листопада, стало черговим насильницьким злочином, який змусив президентку Мексики Клаудію Шейнбаум та її уряд вжити заходів щодо посилення громадської безпеки.

Представляючи план, глава держави назвала вбивство "боягузливим" вчинком. Згідно з ухваленими рішеннями, уряд виділить понад 57 млрд мексиканських песо (3,1 млрд доларів) на зміцнення безпеки в штаті.

Також Шейнбаум пообіцяла кожні 15 днів аналізувати прогрес у Мічоакані і виділяти всі необхідні ресурси для викорінення насильства.

Крім цього, в рамках плану буде задіяно понад 10 тисяч військових для посилення сил безпеки штату. Документ передбачає також закриття кордонів штабу для запобігання в'їзду і виїзду злочинців.

За словами міністра оборони Рікардо Тревілья Трехо, виробники лимонів і авокадо теж будуть захищені.

Крім того, влада планує посилити можливості місцевої поліції за допомогою навчання, оснащення і збільшення кількості розвідувальних операцій.

Під час брифінгу міністр економіки Марсело Ебрард анонсував, що уряд має намір зміцнити державну інфраструктуру, плануючи інвестиції в розмірі 39,3 млрд мексиканських песо, зокрема в приватний сектор.

У презентації плану взяли участь також міністри охорони здоров'я, культури, освіти та енергетики. Вони оголосили про заходи щодо поліпшення умов у штаті.

Що відомо про ситуацію в штаті

Bloomberg зазначає, що війна за вплив протягом багатьох років кидала виклик численним спробам уряду відновити безпеку в Мічоакані.

Згідно з місцевими ЗМІ, за 4 роки правління губернатора правлячої партії Альфредо Раміреса Бедолли - у штаті було вбито щонайменше сім мерів.

"Мічоакан - розсадник насильства, що розпалюється картелями: протиборчі угруповання борються за контроль над наркотрафіком, здирництвом і виробництвом авокадо і лимонів у штаті", - додало видання.

Убивство мера в Мексиці

Нагадаємо, мера Уруапана Карлоса Мансо застрелили 2 листопада просто на вулиці. Це сталося під час масового заходу на честь Дня мертвих.

Нападники відкрили по меру вогонь у присутності кількох сотень людей після того, як той відкрив фестиваль свічок.

Раніше Карлос Мансо оголосив війну наркокартелям та організованій злочинності.

