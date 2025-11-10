Десяток тысяч военных и разведка: Мексика запустила план безопасности после убийства мэра

Правительство Мексики запустило план безопасности для штата Мичоакан. Это произошло после убийства, который призывал президента принять более активные меры для борьбы с наркокартелями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание пишет, что убийство 40-летнего мэра Уруапана Карлоса Манзо, которое произошло 2 ноября, стало очередным насильственным преступлением, вынудившим президента Мексики Клаудию Шейнбаум и ее правительство принять меры по усилению общественной безопасности.

Представляя план, глава государства назвала убийство "трусливым" поступком. Согласно принятым решениям, правительство выделит более 57 млрд мексиканских песо (3,1 млрд долларов) на укрепление безопасности в штате.

Также Шейнбаум пообещала каждые 15 дней анализировать прогресс в Мичоакане и выделять все необходимые ресурсы для искоренения насилия.

Помимо этого, в рамках плана будут задействованы более 10 тысяч военных для усиления сил безопасности штата. Документ включает также закрытие границ штаба для предотвращения въезда и выезда преступников.

По словам министра обороны Рикардо Тревилья Трехо, производители лимонов и авокадо тоже будут защищены.

Кроме того, власти планируют усилить возможности местной полиции посредством обучения, оснащения и увеличения числа разведывательных операций.

В ходе брифинга министр экономики Марсело Эбрард анонсировал, что правительство намерено укрепить государственную инфраструктуру, планируя инвестиции в размере 39,3 млрд мексиканских песо, в том числе в частный сектор.

В презентации плана приняли участие также министры здравоохранения, культуры, образования и энергетики. Они объявили о мерах по улучшению условий в штате.

Что известно о ситуации в штате

Bloomberg отмечает, что война за влияние на протяжении многих лет бросала вызов многочисленным попыткам правительства восстановить безопасность в Мичоакане.

Согласно местным СМИ, за 4 года правления губернатора правящей партии Альфредо Рамиреса Бедоллы - в штате были убиты минимум семь мэров.

"Мичоакан - рассадник насилия, разжигаемого картелями: противоборствующие группировки борются за контроль над наркотрафиком, вымогательством и производством авокадо и лимонов в штате", - добавило издание.