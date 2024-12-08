Десятки трансформаторів знеструмлені. Частина Євпаторії залишилася без світла
Частина тимчасово окупованої Євпаторії (Крим) залишилася без світла 8 грудня. Причиною стала масштабна аварія на мережах електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".
Так, у місті знеструмлено 15 трансформаторів у місті. Російські окупанти обіцяють відновити світло протягом кількох годин.
"У зв'язку з аварією на мережах електропостачання в місті знеструмлено 15 трансформаторних підстанцій. Запланований час відновлення електропостачання - 3 години", - написав так званий “глава” адміністрації Євпаторії Олександр Юрьєв.
Проблеми зі світлом у Криму
Останнім часом у тимчасово окупованому Криму трапляються часті та масові відключення електрики. За заявами окупантів, влітку вони були нібито пов'язані з аномально спекотною погодою.
Однак, імовірно, їхньою причиною також можуть бути пошкодження електрооб'єктів на півдні РФ, зокрема на Ростовській АЕС.
Нагадаємо, у липні на Ростовській АЕС стався масштабний збій. Через це окупанти вимикали світло в низці населених пунктів, тоді відключення торкнулися й окупованого Криму.
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