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Десятки трансформаторів знеструмлені. Частина Євпаторії залишилася без світла

Крим, Неділя 08 грудня 2024 11:47
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Десятки трансформаторів знеструмлені. Частина Євпаторії залишилася без світла Фото: частина Євпаторії залишилася без світла через знеструмлення трансформаторів 8 грудня (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Частина тимчасово окупованої Євпаторії (Крим) залишилася без світла 8 грудня. Причиною стала масштабна аварія на мережах електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Так, у місті знеструмлено 15 трансформаторів у місті. Російські окупанти обіцяють відновити світло протягом кількох годин.

"У зв'язку з аварією на мережах електропостачання в місті знеструмлено 15 трансформаторних підстанцій. Запланований час відновлення електропостачання - 3 години", - написав так званий “глава” адміністрації Євпаторії Олександр Юрьєв.

Проблеми зі світлом у Криму

Останнім часом у тимчасово окупованому Криму трапляються часті та масові відключення електрики. За заявами окупантів, влітку вони були нібито пов'язані з аномально спекотною погодою.

Однак, імовірно, їхньою причиною також можуть бути пошкодження електрооб'єктів на півдні РФ, зокрема на Ростовській АЕС.

Нагадаємо, у липні на Ростовській АЕС стався масштабний збій. Через це окупанти вимикали світло в низці населених пунктів, тоді відключення торкнулися й окупованого Криму.

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