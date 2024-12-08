Десятки трансформаторов обесточены. Часть Евпатории осталась без света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Крым. Реалии ".

"В связи с аварией на сетях электроснабжения в городе обесточено 15 трансформаторных подстанций. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - написал так называемый "глава"администрации Евпатории Александр Юрьев.

Так, в городе обесточены 15 трансформаторов в городе. Российские оккупанты обещают восстановить свет в течение нескольких часов.

Проблемы со светом в Крыму

В последнее время во временно оккупированном Крыму случаются частые и массовые отключения электричества. По заявлениям оккупантов, летом они были якобы связаны с аномально жаркой погодой.

Однако, вероятно, их причиной также могут быть повреждения электрообъектов на юге РФ, в том числе на Ростовской АЭС.

Напомним, в июле на Ростовской АЭС произошел масштабный сбой. Из-за этого оккупанты отключали свет в ряде населенных пунктов, тогда отключения коснулись и оккупированного Крыма.

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