Десятки трансформаторов обесточены. Часть Евпатории осталась без света
Часть временно оккупированной Евпатории (Крым) осталась без света 8 декабря. Причиной стала масштабная авария на сетях электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".
Так, в городе обесточены 15 трансформаторов в городе. Российские оккупанты обещают восстановить свет в течение нескольких часов.
"В связи с аварией на сетях электроснабжения в городе обесточено 15 трансформаторных подстанций. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - написал так называемый "глава"администрации Евпатории Александр Юрьев.
Проблемы со светом в Крыму
В последнее время во временно оккупированном Крыму случаются частые и массовые отключения электричества. По заявлениям оккупантов, летом они были якобы связаны с аномально жаркой погодой.
Однако, вероятно, их причиной также могут быть повреждения электрообъектов на юге РФ, в том числе на Ростовской АЭС.
Напомним, в июле на Ростовской АЭС произошел масштабный сбой. Из-за этого оккупанты отключали свет в ряде населенных пунктов, тогда отключения коснулись и оккупированного Крыма.
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