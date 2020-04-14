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От торнадо в США умерли 32 человека

Новости » Происшествия     14.04.2020 - 08:52
От торнадо в США умерли 32 человека
Иллюстративное фото (twitter.com/ARomero_WX)

Штормовой циклон двинулся на северо-восток создав угрозу для 17 млн человек

В США прошлись более четырех десятков торнадо, унеся жизни по меньшей мере 32 человек. Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, штормовой циклон на юге унес жизни 32 человек, и двинулся на северо-восток, чем создал угрозу еще для 17 млн человек. Так четыре десятка торнадо пронеслись в двух тысячах километров от Техаса к Южной Каролине. В регионах местные власти объявили штормовое предупреждение.

Самая непогода уже разрушила на своем пути дома, деревья и объекты инфраструктуры.

Напомним, из-за штормы на юге Соединенных Штатов Америки в Миссисипи погибли 11 человек, девять - в Южной Каролине, шесть - в Джорджии, остальные жертвы были зарегистрированы в Арканзасе и Северной Каролине. Непогода привела к затоплениям и оползням. Без электричества остались 750 тыс. домохозяйств.

Кроме того, от торнадо в штате Миссисипи (США) умерли как минимум 11 человек. Пока неизвестно, какой ущерб был нанесен Миссисипи, но в соседнем штате Луизиана были повреждены около 300 жилых домов, хозяйственные постройки, и несколько тыс. человек остались без электроснабжения.

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