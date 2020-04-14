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Вот торнадо в США умерли 32 человек

Новини » Надзвичайні події     14.04.2020 - 08:52
Вот торнадо в США умерли 32 человек
Ілюстративне фото (twitter.com/ARomero_WX)

Штормовий циклон рушив на північний схід створивши загрозу для 17 млн людей

В США пройшлися понад чотири десятки торнадо, забравши життя щонайменше у 32 людей. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, штормовий циклон на півдні забрав життя 32 людей, та рушив на північний схід, чим створив загрозу ще для 17 млн людей. Так чотири десятки торнадо пронеслися в двох тисячах кілометрів від Техасу до Південної Кароліни. У регіонах місцева влада оголосила штормове попередження.

Сама негода вже зруйнувала на своєму шляху будинки, дерева та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, через шторми на півдні Сполучених Штатів Америки в Міссісіпі загинули 11 людей, дев'ять - у Південній Кароліні, шість - в Джорджії, решта жертви були зареєстровані в Арканзасі і Північній Кароліні. Негода призвела до затоплень і обвалів. Без електрики залишилися 750 тис. домогосподарств.

Крім того, від торнадо в штаті Міссісіпі (США) померли як мінімум 6 осіб. Поки що невідомо, який збиток був нанесений Міссісіпі, але в сусідньому штаті Луїзіана були пошкоджені близько 300 житлових будинків, господарські будівлі, і кілька тис. людей залишилися без електропостачання.

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