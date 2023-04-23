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Десятки тисяч людей вийшли на протести в Ізраїлі

Фото: масові протести в Ізраїлі проти судової реформи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Тисячі людей знову вийшли на мітинг в Ізраїлі через плани уряду щодо реформування судової системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Ввечері, 22 квітня тисячі людей зібрались біля офісу прем'єр-міністра, щоб висловити свою незгоду із реформуванням правосуддя в країні. Масове невдоволення жителів Ізраїлю триває протягом кількох місяців.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху погодився відкласти ухвалення закону про судову реформу до літа, однак протестувальники вважають, що це лише затягування часу.

Судова реформа включає в себе передачу більшості суддівських призначень під контроль уряду та серйозне обмеження наглядових повноважень Високого суду правосуддя.

Раніше ми писали, сотні тисяч ізраїльтян протестують проти ухвалення судової реформи в країні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під тиском масових протестів відклав ухвалення закону про судову реформу до літа.

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ІзраїльСудова реформа