Десятки тисяч людей вийшли на протести в Ізраїлі

Тисячі людей знову вийшли на мітинг в Ізраїлі через плани уряду щодо реформування судової системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Ввечері, 22 квітня тисячі людей зібрались біля офісу прем'єр-міністра, щоб висловити свою незгоду із реформуванням правосуддя в країні. Масове невдоволення жителів Ізраїлю триває протягом кількох місяців.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху погодився відкласти ухвалення закону про судову реформу до літа, однак протестувальники вважають, що це лише затягування часу.

Судова реформа включає в себе передачу більшості суддівських призначень під контроль уряду та серйозне обмеження наглядових повноважень Високого суду правосуддя.