Десятки тысяч человек вышли на протесты в Израиле

Тысячи людей снова вышли на митинг в Израиле из-за планов правительства по реформированию судебной системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Вечером 22 апреля тысячи человек собрались возле офиса премьер-министра, чтобы выразить свое несогласие с реформированием правосудия в стране. Массовое недовольство жителей Израиля продолжается несколько месяцев.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился отложить принятие закона о судебной реформе до лета, однако протестующие считают, что это только затягивание времени.
Судебная реформа включает передачу большинства судейских назначений под контроль правительства и серьезное ограничение надзорных полномочий Высокого суда правосудия.
Ранее мы писали, что сотни тысяч израильтян протестуют против принятия судебной реформы в стране.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху под давлением массовых протестов отложил принятие закона о судебной реформе до лета.
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