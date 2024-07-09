Десятки тисяч. Які штрафи "світять" за спалювання трави та вогонь у лісі

Спалювання сухої рослинності виявляють за допомогою БПЛА

Влітку значно зростає ризик виникнення пожеж як у житловому секторі, так і в екосистемах. Фахівці ДСНС за допомогою безпілотних літальних апаратів виявляють пожежі та випадки спалювання сухої рослинності, ідентифікують порушників, яких притягують до адміністративної відповідальності.

Зокрема, днями на Черкащині під час моніторингу склали протокол на місцевого жителя села Воронинці, який спалював стерню на присадибній ділянці. Чоловіку доведеться сплатити штраф до 6 120 грн.

Які штрафи за випалювання трави та розведення вогню на природі

У Міністерстві юстиції нагадують, які штрафи за випалювання рослинності передбачені для громадян. Зокрема:

за порушення вимог пожежної безпеки в лісах – 1530 - 4590 грн (для посадових осіб – 4590 -15 300 грн);

за знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі – 4590-15 300 грн (для посадових осіб – 10 710 - 30 600 грн);

за випалювання стерні, луків, пасовищ, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення, у парках – 3060- 6120 грн (для посадових осіб – 15 300 - 21 420 грн);

за випалювання рослинності або її залишків в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – 6120 -12240 грн (для посадових осіб – 21420 - 30600 грн).

Фото: За значну шкоду природі – кримінальна відповідальність (gettyimages.com)

За знищення лісу вогнем можна опинитися за гратами

Зазначається, що за Кримінальним кодексом України (ст. 245), знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом караються:

штрафом – від 91 800 до 153 000 грн;

або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років;

або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.