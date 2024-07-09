Десятки тысяч. Какие штрафы "светят" за сжигание травы и огонь в лесу

Сжигание сухой растительности выявляют с помощью БПЛА

Летом значительно возрастает риск пожаров как в жилом секторе, так и в экосистемах. Специалисты ГСЧС с помощью беспилотных летательных аппаратов выявляют пожары и случаи сжигания сухой растительности, идентифицируют нарушителей, которых привлекают к административной ответственности.

В частности, на днях в Черкасской области во время мониторинга составили протокол на местного жителя села Воронинцы, который жег стерню на приусадебном участке. Мужчине придется заплатить штраф до 6120 грн.

Какие штрафы за сжигание травы и разведение огня на природе

В Министерстве юстиции напоминают, какие штрафы за сжигание растительности предусмотрены для граждан. В частности:

за нарушение требований пожарной безопасности в лесах – 1530 -4590 грн (для должностных лиц – 4590 -15 300 грн);

за уничтожение или повреждение леса вследствие неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, что привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади – 4590 -15 300 грн (для должностных лиц – 10 710 - 30 600 грн);

за выжигание стерни, лугов, пастбищ, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения, в парках – 3060-6120 грн (для должностных лиц – 15 300 - 21 420 грн);

за сжигание растительности или ее остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда – 6120 -12 240 грн (для должностных лиц – 21 420 - 30 600 грн).

Фото: За значительный вред природе – уголовная ответственность (gettyimages.com)

За уничтожение леса огнем можно оказаться за решеткой

Отмечается, что согласно Уголовному кодексу Украины (ст. 245), уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или другим общеопасным способом наказываются :

штрафом – от 91 800 до 153 000 грн;

или ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет;

или лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.

Те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия, караются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.