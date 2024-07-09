Десятки тысяч. Какие штрафы "светят" за сжигание травы и огонь в лесу

В Украине штрафуют за сжигание сухостоя и стерни до 6100 гривен. За разведение огня на территории объектов природно-заповедного фонда придется уплатить в разы больше.
РБК-Украина рассказывает, какая ответственность предусмотрена за самовольное выжигание растительности и нарушение требований пожарной безопасности в лесах.
Летом значительно возрастает риск пожаров как в жилом секторе, так и в экосистемах. Специалисты ГСЧС с помощью беспилотных летательных аппаратов выявляют пожары и случаи сжигания сухой растительности, идентифицируют нарушителей, которых привлекают к административной ответственности.
В частности, на днях в Черкасской области во время мониторинга составили протокол на местного жителя села Воронинцы, который жег стерню на приусадебном участке. Мужчине придется заплатить штраф до 6120 грн.
В Министерстве юстиции напоминают, какие штрафы за сжигание растительности предусмотрены для граждан. В частности:
Фото: За значительный вред природе – уголовная ответственность (gettyimages.com)
Отмечается, что согласно Уголовному кодексу Украины (ст. 245), уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или другим общеопасным способом наказываются :
Те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия, караются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, мы писали, как человеку самостоятельно проверить, выписаны ли на него штрафы. Это можно сделать с помощью открытых государственных ресурсов.
Также украинцев предупредили о штрафе за неправильный выгул собак. Патрульная полиция напомнила о правилах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
При подготовке материала использованы следующие источники: сайты ГУ ГСЧС Украины в Киевской и Черкасской областях, Министерства юстиции Украины.