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Десятки танків, артилерія та дрони. Нацгвардійці озвучили результати роботи на фронті за тиждень

Ілюстративне фото: нацгвардійці озвучили результати роботи на фронті за тиждень (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Останніми тижнями російські військові посилили спроби настпу на фронті. Однак бійці Нацгвардії не поступаються та завдають ударів по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За його даними, за тиждень нацгвардійцям вдалося знищити ще більшу кількість ворожої техніки - артилерійських систем, танків та іншої техніки.

Зокрема:

  • 53 артилерійські системи;
  • 44 од. автомобільної техніки;
  • 38 танків;
  • 35 бойових броньованих машин;
  • 16 бронетранспортерів;
  • 10 БпЛА;
  • 8 бойових машин піхоти;
  • 8 складів боєкомплекту.

Також ліквідовано 31 бліндаж з окупантами всередині. Гвардійці відбили спроби ворога штурмувати позиції українських військових.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 28 січня, українські військові ліквідували ще 1070 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 383 180 одиниць особового складу.

Окрім того, ЗСУ минулої доби знищили ще 10 танків, 25 ББМ, 16 артсистем та іншу техніку ворога.

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НацгвардіяВійна Росії проти України