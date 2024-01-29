Десятки танков, артиллерия и дроны. Нацгвардейцы озвучили результаты работы на фронте за неделю

По его данным, за неделю нацгвардейцам удалось уничтожить еще большее количество вражеской техники – артиллерийских систем, танков и другой техники.

В частности:

53 артиллерийские системы;

44 ед. автомобильной техники;

38 танков;

35 боевых бронированных машин;

16 бронетранспортеров;

10 БпЛА;

8 боевых машин пехоты;

8 складов боекомплекта.

Также ликвидирован 31 блиндаж с оккупантами внутри. Гвардейцы отразили попытки врага штурмовать позиции украинских военных.

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 28 января, украинские военные ликвидировали еще 1070 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 383180 единиц личного состава.

Кроме того, ВСУ за прошедшие сутки уничтожили еще 10 танков, 25 ББМ, 16 артсистем и другую технику врага.

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