Десятки танків, артилерія та дрони. Нацгвардійці озвучили результати роботи на фронті за тиждень

Останніми тижнями російські військові посилили спроби настпу на фронті. Однак бійці Нацгвардії не поступаються та завдають ударів по ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За його даними, за тиждень нацгвардійцям вдалося знищити ще більшу кількість ворожої техніки - артилерійських систем, танків та іншої техніки.

Зокрема:

53 артилерійські системи;

44 од. автомобільної техніки;

38 танків;

35 бойових броньованих машин;

16 бронетранспортерів;

10 БпЛА;

8 бойових машин піхоти;

8 складів боєкомплекту.

Також ліквідовано 31 бліндаж з окупантами всередині. Гвардійці відбили спроби ворога штурмувати позиції українських військових.

Втрати РФ в Україні

За даними Генштабу, протягом минулої доби, 28 січня, українські військові ліквідували ще 1070 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 383 180 одиниць особового складу.

Окрім того, ЗСУ минулої доби знищили ще 10 танків, 25 ББМ, 16 артсистем та іншу техніку ворога.

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